Borse e Ucraina: corsa ai beni rifugio. Balza l’oro e acquisti sul Treasury (Di giovedì 24 febbraio 2022) Più tranquilla, per adesso, la situazione sul mercato valutario. Il dollar index viaggia intorno a quota 96. Gli esperti: «L’ampiezza dell’attacco sorprende» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Più tranquilla, per adesso, la situazione sul mercato valutario. Il dollar index viaggia intorno a quota 96. Gli esperti: «L’ampiezza dell’attacco sorprende»

Advertising

Agenzia_Ansa : Crollano le Borse europee in avvio di contrattazioni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A Francof… - Daniele_Manca : Guerra in Ucraina: crolla il rublo, petrolio sopra i 100 dollari. Gli effetti su grano, alluminio e Borse (con i fu… - MediasetTgcom24 : Rublo al minimo storico, borse asiatiche a picco e petrolio oltre i 100 dollari al barile #russia #guerra #ucraina… - CalcioFinanza : Invasione russa in Ucraina, crollano le Borse: -3,5% a Piazza Affari, a Mosca in fumo 180 miliardi di dollari di ca… - michelaDK : RT @sole24ore: ?? La guerra in #Ucraina scuote le #Borse: avvio pesante per l'Europa. Corrono #petrolio e #oro, +30% il gas: -