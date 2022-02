Bce | Schnabel | guerra in Ucraina può ritardare l' uscita dal Qe

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il conflitto inpotrebbel'dallo stimolo monetario della Bce. Lo ha detto Isabel, membro del comitato esecutivo della Bce, in quella che appare come un'inversione di ...

Il conflitto in Ucraina potrebbe ritardare l'uscita dallo stimolo monetario della. Lo ha detto Isabel, membro del comitato esecutivo della, in quella che appare come un'inversione di rotta rispetto alle intenzioni di normalizzare la politica monetaria.ha ...Lo ha detto Isabel, membro del consiglio direttivo, introducendo il suo intervento a una conferenza organizzata dalla Bank of England. "I nostri pensieri sono con il popolo ucraino - ha ...Una impostazione poi ribadita anche da Isabel Schnabel, altro membro del comitato esecutivo della Bce. A fine seduta lo spread si e' attestato a 164 punti base dai 171 di ieri mentre il rendimento del ...FRANCOFORTE (Reuters) - Lo "shock della guerra" ha offuscato le prospettive per l'economia mentre l'inflazione sta prendendo piede nella zona euro consentendo alla Banca centrale europea di ritirare l ...