Autostrada A1, incidente con due morti: riaperto il tratto fra Firenze sud e Scandicci

Dopo le ore 18 di oggi, 24 febbraio 2022, sull'A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, chiuso a causa di un incidente con due persone decedute. L'articolo proviene da Firenze Post.

