Arriva il reato di omicidio nautico, D’Angelo: “serve innalzare cultura nautica” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quasi con la completa unanimità, l’Aula del Senato ha approvato il ddl che introduce il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche nel Codice Penale. Con 208 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astenuti, il provvedimento passa ora alla Camera dove verrà discusso prossimamente. Il primo firmatario del Disegno di legge è stato il membro di Fratelli D’Italia Alberto Balboni, mentre il voto contrario appartiene al gruppo misto, ovvero a Gregorio De Falco. omicidio nautico: le parole di Adolfo D’Angelo Il Disegno di legge, presentato in Parlamento il 9 luglio 2019, presenta delle modifiche alla parte del Codice Penale che concerne il reato di omicidio stradale (articolo 589 bis del Codice), estendendo la ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quasi con la completa unanimità, l’Aula del Senato ha approvato il ddl che introduce ildie ildi lesioni personali nautiche nel Codice Penale. Con 208 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astenuti, il provvedimento passa ora alla Camera dove verrà discusso prossimamente. Il primo firmatario del Disegno di legge è stato il membro di Fratelli D’Italia Alberto Balboni, mentre il voto contrario appartiene al gruppo misto, ovvero a Gregorio De Falco.: le parole di AdolfoIl Disegno di legge, presentato in Parlamento il 9 luglio 2019, presenta delle modifiche alla parte del Codice Penale che concerne ildistradale (articolo 589 bis del Codice), estendendo la ...

