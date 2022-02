Anpi | “Dalla Russia atto di guerra che spinge l’Europa sull’orlo di un conflitto globale”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Undiche nega il principio dell’autodeterminazione dei popoli e fa precipitaredi un”. Queste le parole, condivise con un comunicato sul proprio sito, della Segreteria Nazionale dell’e con le quali l’associazione “condanna fermamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa”. L’associazione auspica che “non si avvii una ulteriore escalation militare come reazione all’invasione, ma che si lavori per l’immediato cessate il fuoco riaprendo un canale diplomatico”. L’chiede inoltre che “l’Italia rimanga fuori da ogni operazione bellica nel pieno rispetto dell’art. 11 della Costituzione e che l’Unione Europea, la, gli Stati Uniti d’America e la Nato ...

... a cominciaremanifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 26 febbraio". La segreteria dell', nella nota, inoltre "condanna fermamente l'invasione dell'Ucraina da parte della ...... Presidente diAlbinea. Attraverso la storia incredibile di una terra dove la fedeltà al Partito era sacra e il ventoRussia soffiava forte, Massimo Zamboni fa i conti con la grande utopia ...Roma, 24 feb. (askanews) - Stop alle armi in Ucraina, mobilitazone nazionale per la pace con una manifestazione unitaria senza colori a Roma ...