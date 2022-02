Venerdì 25 febbraio al via Confindustria Udine Academy (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Thomas Foster, professore alla Brigham Young University e considerato il guru mondiale del Quality management; Giuseppe Zollo, professore alla Federico II di Napoli e presidente del cda della Città della Scienza, e Umit Bititci, professore alla Edinburgh Business School e ritenuto uno dei maggiori esperti a livello mondiale di Business performance: sono queste le tre personalità, note a livello internazionale, che l’Associazione degli industriali di Udine ha individuato per il debutto di un ciclo di seminari denominato Confindustria Udine Academy. Si tratta di work-shop di alta formazione, la cui iscrizione è aperta a tutti, ideati e realizzati in collaborazione con EMBA (Executive Master in Business and Management) dell’Università di Udine Il ciclo di seminari sarà dunque un’occasione unica per ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Thomas Foster, professore alla Brigham Young University e considerato il guru mondiale del Quality management; Giuseppe Zollo, professore alla Federico II di Napoli e presidente del cda della Città della Scienza, e Umit Bititci, professore alla Edinburgh Business School e ritenuto uno dei maggiori esperti a livello mondiale di Business performance: sono queste le tre personalità, note a livello internazionale, che l’Associazione degli industriali diha individuato per il debutto di un ciclo di seminari denominato. Si tratta di work-shop di alta formazione, la cui iscrizione è aperta a tutti, ideati e realizzati in collaborazione con EMBA (Executive Master in Business and Management) dell’Università diIl ciclo di seminari sarà dunque un’occasione unica per ...

