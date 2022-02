**Ucraina: Letta, 'con Draghi e Ue unità per fermare aggressività russa' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Una crisi gravissima, un atteggiamento irresponsabilmente aggressivo della Russia che va fermato. Sosteniamo quello che il governo Draghi sta facendo e l'unità dell'Ue che oggi è unita e grazie a questa unità riuscirà a battere questa aggressività russa". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg1. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Una crisi gravissima, un atteggiamento irresponsabilmente aggressivo della Russia che va fermato. Sosteniamo quello che il governosta facendo e l'dell'Ue che oggi è unita e grazie a questariuscirà a battere questa". Così il segretario del Pd, Enrico, al Tg1.

Advertising

fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - GisellaSalzano : @LaBombetta76 Che tristezza,guarda!Oggi ho sentito una dichiarazione di Letta(pd)sulla questione Ucraina.mentre par… - fisco24_info : Pd, Conte vs campo largo. Per parlamentari dem 'zampino' Travaglio-Dibba: (Adnkronos) - Nazareno non enfatizza: 'Pa… - SorryNs : RT @fabiorampelli: - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del Pd Le… - G_A_V_76 : RT @fabiorampelli: - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del Pd Le… -