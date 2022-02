Ucraina, il messaggio di Shevchenko (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Uniti vinceremo, gloria all’Ucraina”. Andriy Shevchenko, gloria del calcio ucraino, si rivolge ai suoi connazionali con un messaggio affidato ai social network, mentre il paese vive ore drammatiche nella crisi con la Russia. “L’Ucraina è la mia patria. Sono sempre stato orgoglioso del mio popolo e del mio paese. Abbiamo vissuti molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni siamo diventati una nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante”, scrive l’ex attaccante del Milan, che da allenatore ha appena chiuso la propria avventura sulla panchina del Genoa. “Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all’Ucraina”, aggiunge Sheva, in passato anche ct della Nazionale. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Uniti vinceremo, gloria all’”. Andriy, gloria del calcio ucraino, si rivolge ai suoi connazionali con unaffidato ai social network, mentre il paese vive ore drammatiche nella crisi con la Russia. “L’è la mia patria. Sono sempre stato orgoglioso del mio popolo e del mio paese. Abbiamo vissuti molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni siamo diventati una nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante”, scrive l’ex attaccante del Milan, che da allenatore ha appena chiuso la propria avventura sulla panchina del Genoa. “Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all’”, aggiunge Sheva, in passato anche ct della Nazionale. ...

Advertising

lorepregliasco : Il messaggio di #Putin è inquietante. Soprattutto, conta il momento: le stesse parole 6 mesi fa avrebbero avuto un… - RaiNews : Putin: 'Ucraina vittima di ondata di nazismo e nazionalismo' - amendolaenzo : Le sanzioni non sono un fine, sono il mezzo per condannare l’aggressione russa in Ucraina e per spingere a riaprire… - MLRiccioli : RT @101AnagrammiZen: *MESSAGGIO PER VLADY* A Vladimir Putin: —? tu m'invadi? Pirla! (Il Portalettere) #Russia #Ucraina #23febbraio https:/… - sportli26181512 : Crisi Russia-Ucraina, Shevchenko: 'Amiamo la libertà, insieme vinceremo': Dopo il giocatore del Man City Zinchenko,… -