Traffico Roma del 23-02-2022 ore 18:00 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luceverde Roma devi trovare in studio Tiziano remondi sul Raccordo Anulare code per Traffico in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis proseguendo tra Nomentana e Prenestina coda tratti anche sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra via Togliatti e raccordo anulare ed è intenso il Traffico sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cassia su via Flaminia su via Salaria è su via Cristoforo Colombo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni allenamenti e coda in carreggiata opposta sulla tangenziale da viale Castrense alla Roma Teramo in direzione quindi dello Stadio ...

