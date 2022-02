Totti e l'incredibile settimana: il gol di Volpato, la crisi smentita e la montagna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA - Cinque giorni di fuoco , sorprendenti e inimmaginabili per Francesco Totti , da sabato scorso ulteriormente al centro delle notizie sia sportive sia di gossip. Dalla sua prezenza all'Olimpico, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA - Cinque giorni di fuoco , sorprendenti e inimmaginabili per Francesco, da sabato scorso ulteriormente al centro delle notizie sia sportive sia di gossip. Dalla sua prezenza all'Olimpico, ...

sportli26181512 : #Totti e l’incredibile settimana: il gol di Volpato, la crisi smentita e la montagna: In pochi giorni l'ex capitano… - 5allaseconda : Ho appena visto le storia di Totti sulla smentita e mi ha fatto una tenerezza incredibile - letterstohaz : Incredibile come ieri tutti disperati per una presunta rottura fra Ilary e Totti, e adesso tutti impazziti perché I… - 199Football : #FashionWeek day 1. Pupone con polo pazzesca, presumibilmente nell'anno dello Scudetto. Incredibile come larga part… - bagarinopodcast : È incredibile constatare che l'Amore possa esaurirsi anche in una coppia come Ilary Blasi e Francesco Totti.… -