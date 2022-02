Roma, mano leggera per Zaniolo ed El Shaarawy: nessuna multa post discoteca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Roma ha deciso di non multare Zaniolo ed El Shaarawy dopo la notte in discoteca mano leggera e comprensiva della Roma nei confronti di Zaniolo ed El Shaarawy dopo la notte in discoteca a seguito del pareggio contro il Verona, a cui entrambi non avevano partecipato. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza avrebbe deciso di non multare i due calciatori. Il club non avrebbe riscontrato alcuna violazione del codice e, inoltre, Zaniolo ed El Shaarawy erano infortunati e quindi non avevano avuto neanche contatti i calciatori della Roma positivi al Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laha deciso di nonreed Eldopo la notte ine comprensiva dellanei confronti died Eldopo la notte ina seguito del pareggio contro il Verona, a cui entrambi non avevano partecipato. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza avrebbe deciso di nonre i due calciatori. Il club non avrebbe riscontrato alcuna violazione del codice e, inoltre,ed Elerano infortunati e quindi non avevano avuto neanche contatti i calciatori dellapositivi al Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

