Roma, il Comune propone Pietralata per il nuovo stadio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Campidoglio contatta la Roma e, dopo settimane di silenzio, batte un colpo sul progetto dello stadio giallorosso riporta la Repubblica. Per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Campidoglio contatta lae, dopo settimane di silenzio, batte un colpo sul progetto dellogiallorosso riporta la Repubblica. Per...

Advertising

enpaonlus : Castel Madama, fiaccolata per la morte di Cucciolone e denuncia Enpa: «Sfinito da un inseguimento»… - giovcusumano : RT @La_manina__: Il Comune di Roma elegge due Presidenti di Commissioni Speciali. Incarichi che spettano all'opposizione. Una è Virginia #R… - bista92 : RT @Fabione716: @PoliticaPerJedi Le Commissioni Capitoline, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari, contrib… - CittadinidiTwtt : RT @Roma: ?? Cambio di residenza on line: ora è possibile presentare la richiesta sul portale di Roma Capitale accedendo con SPID, Carta d'I… - ComuneOppeano : Convocazione Consiglio comunale mercoledì 23 febbraio 2022 - alle ore 19.30 in SEDUTA STRAORDINARIA in AUDITORIUM “… -