Prosegue Tandem 5 su Giallo con gli episodi del 23 febbraio e 2 marzo | anticipazioni

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continua5 su, il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme. Stasera, mercoledì 23, andranno in onda due nuovi appuntamenti. Si parte con l‘o 5×05 dal titolo Giochi di potere, di cui vi riportiamo la sinossi: Durante una rivisitazione di un torneo medievale, un cavaliere cade a terra. Quando il suo elmo viene rimosso, non è uno stuntman come previsto, ma Noémie de Laurentis, la proprietaria del castello, che è stata avvelenata. Perché era nell’armatura? Paul e Léa scopriranno che la sua vita è lontana da quella delle fiabe. A seguire, l’o 5×06 intitolato Uomo in mare: Patrick Catala, il presidente della stazione SNSM di Port Camargue viene trovato annegato nel porto. Erwan viene a sapere che ci sono state ...