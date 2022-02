Osimhen e Fabian Ruiz out contro il Cagliari | la motivazione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha fatto discutere e non poco la scelta di Spalletti di tenere fuori dai titolari due dei suoi migliori giocatori nell’importantissima sfidail. Vincendo quella partita, infatti, il Napoli avrebbe agganciato la vetta della classifica (attualmente occupata dal Milan), ora distante di due punti. FOTO: Getty – NapoliTuttosport riferisce le reali motivazioni che si celano dietro l’esclusione dei due big azzurri. Sebbeneil Barcellona Spalletti li schiererà entrambi dal 1?, non è stata una scelta dovuta al turnover, bensì si volevano preservare le condizioni fisiche del centrocampista e dell’attaccante., infatti, era ancora sotto antibiotico, per curare la ferita che si era procurato al Camp Nou., invece, era ...

Perché non hanno giocatoRuiz A fare chiarezza sulle motivazioni dell'assenza diRuiz , ci pensa Tuttosport che scrive: ' Il centrocampista spagnolo era sotto ...Da definire chi giocherà alle spalle di: il nigeriano sarà titolare come prima punta, sulla ... e con lui giocherà verosimilmenteRuiz anche perché Lobotka non recupera per Napoli ...L'edizione odierna di Tuttosport fa chiarezza sull'esclusione nella trasferta di Cagliari del numero 8 e del numero 9 del Napoli.Fabian Ruiz, uno dei giocatori fondamentali di questo Napoli di Spalletti, contro il Cagliari ha potuto giocare solo nel finale di gara, ma come ...