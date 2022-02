Omicidio Pamela Mastropietro, Cassazione conferma ergastolo per Oseghale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale , 32enne nigeriano, per l' Omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro , uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta Lahato la condanna all'per Innocent, 32enne nigeriano, per l'della 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il pg della Cassazione ha chiesto l'ergastolo per l'uomo accusato di aver ucciso Pamela - Urobertu : RT @Agenzia_Italia: Il pg della Cassazione ha chiesto l'ergastolo per l'uomo accusato di aver ucciso Pamela - VitoBardi : RT @SkyTG24: Omicidio Pamela Mastropietro, la Corte di Cassazione conferma l’ergastolo per Oseghale - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il pg della Cassazione ha chiesto l'ergastolo per l'uomo accusato di aver ucciso Pamela - 73deva73 : Omicidio Pamela Mastropietro, la Cassazione: ergastolo per Oseghale. «Nell'appello-bis per lo stupro la pena potreb… -