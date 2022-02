Milan: piace Bergwijn del Tottenham (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il nuovo nome per il centrocampo del Milan è quello di Steven Bergwijn, centrocampista olandese del Tottenham. Milan: accordo trovato con Wefox, l’annuncio del club Milan-Bergwijn: operazione fattibile? Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Steven Bergwijn per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. La partenza di Kessie è ormai certa così come il non riscatto di Bakayoko che tornerà al Chelsea al termine del campionato. Se Renato Sanches è stato individuato per rimpiazzare l’ivoriano, Bergwijn potrebbe invece rappresentare un jolly per Stefano Pioli. Arrivato al Tottenham nel gennaio 2020 per circa 30 milioni di sterline, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il nuovo nome per il centrocampo delè quello di Steven, centrocampista olandese del: accordo trovato con Wefox, l’annuncio del club: operazione fattibile? Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ilavrebbe messo nel mirino Stevenper rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. La partenza di Kessie è ormai certa così come il non riscatto di Bakayoko che tornerà al Chelsea al termine del campionato. Se Renato Sanches è stato individuato per rimpiazzare l’ivoriano,potrebbe invece rappresentare un jolly per Stefano Pioli. Arrivato alnel gennaio 2020 per circa 30 milioni di sterline, ...

