Manchester United, Rangnick: 'Non vedo il problema Ronaldo, deve stare vicino alla porta' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'allenatore del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato ad Amazon Prime prima della gara contro l'Atletico Madrid: "Dobbiamo av... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'allenatore delRalfha parlato ad Amazon Prime prima della gara contro l'Atletico Madrid: "Dobbiamo av...

Advertising

elchiringuitotv : ?? OFICIAL | XI del ATLETI (vs. Manchester United). #UCL ¡Veeente YA a #SportPlus! ??YT: - ManUtdMEN : Manchester United star Fred changes verdict in Cristiano Ronaldo and Lionel Messi debate #mufc - OdeonZ__ : LIVE Alle 21 Atletico-Manchester United: Joao Felix-Correa dal 1'. CR7 c'è - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Atletico Madrid-Manchester United: live report e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Atletico Madrid-Manchester United: live report e dettagli -