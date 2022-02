L’eroina Tutta Patata è stata mostrata in una scuola di Roma: è polemica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) All'istituto Bruno De Finetti a Fonte Laurentina una supplente di italiano avrebbe fatto vedere agli studenti di prima media un video del personaggio interpretato da Carla Signoris ai tempi dei Broncoviz. Alle famiglie dei ragazzi non è piaciuto per niente e segnalano anche altri episodi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) All'istituto Bruno De Finetti a Fonte Laurentina una supplente di italiano avrebbe fatto vedere agli studenti di prima media un video del personaggio interpretato da Carla Signoris ai tempi dei Broncoviz. Alle famiglie dei ragazzi non è piaciuto per niente e segnalano anche altri episodi. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitinterno : L’eroina Tutta Patata è stata mostrata in una scuola di Roma: è polemica - Carlo_sfd : RT @CGzibordi: Brook Jackson è un eroina. Lavorava x Pfizer ai test clinici e quando hanno cancellato 1,100 partecipanti senza motivo ha sc… - il_Gino : @pazio93 Di sta roba qua ne prendo sempre poca perché è come l'eroina: ne cominci a tagliare una fettina e poi finisci che la mangi tutta. - la_gata_lova : L'eroina Tutta Patata che sconfigge il male alzando la gonna: polemica a scuola per le spiegazioni di una supplente… - Ribelle86516756 : RT @CGzibordi: Brook Jackson è un eroina. Lavorava x Pfizer ai test clinici e quando hanno cancellato 1,100 partecipanti senza motivo ha sc… -