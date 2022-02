Kiev approva l' introduzione dello stato d' emergenza

Advertising

Ore 21.02 L'Ucrainalo stato di emergenza Il parlamento ucraino ha adottato mercoledì sera ... Ore 19.44 I separatisti ordinano alle forze didi lasciare tutto il Donbass Denis Pushilin, il ...decreta stato di emergenza 800 soldati americani da Vicenza in Lettonia Si susseguono fatti preoccupanti: il parlamento ucraino ha approvato lo stato di emergenza nazionale, la Russia ha ...Ucraina-Russia, crescono i timori per un inasprimento della crisi sul piano militare, con un invasione delle forze russe nel territorio ucraino. L'amministrazione Biden ha informato ...Il Parlamento ucraino ha approvato l'introduzione dello stato d'emergenza in tutto il Paese di fronte alla minaccia di un'invasione russa. Lo stato d'emergenza, proposto dal presidente Volodymyr Zelen ...