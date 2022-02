Il turco in Italia, su Rai 5 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prossima opera in onda su rai 5 è Il turco in Italia. Si tratta Si tratta di un’opera di Rossini, proposta nella versione scaligera risalente al 1958. Questa particolare edizione è andata in scena con l’impegno del regista Franco Enriquez mentre a dirigere l’orchestra c’è il maestro Nino Sanzogno. Si tratta di uno storico adattamento televisivo da vedere assolutamente nel mercoledì mattina di Rai 5. La trama La protagonista della storia è Zaida, che accusata ingiustamente di infedeltà è stata rinchiusa nel serraglio, lontana dal promesso sposo Selim. La giovane riesce a scappare e arriva a Napoli. Qui viene ospitata in un campo profughi, dove fa la conoscenza di Prosdocimo, un poeta in cerca d’ispirazione per un’opera buffa. Mentre si trova lì arriva anche Don Geronio, anziano signorotto, che non riesce piu a soddisfare la passione della moglie ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prossima opera in onda su rai 5 è Ilin. Si tratta Si tratta di un’opera di Rossini, proposta nella versione scaligera risalente al 1958. Questa particolare edizione è andata in scena con l’impegno del regista Franco Enriquez mentre a dirigere l’orchestra c’è il maestro Nino Sanzogno. Si tratta di uno storico adattamento televisivo da vedere assolutamente nel mercoledì mattina di Rai 5. La trama La protagonista della storia è Zaida, che accusata ingiustamente di infedeltà è stata rinchiusa nel serraglio, lontana dal promesso sposo Selim. La giovane riesce a scappare e arriva a Napoli. Qui viene ospitata in un campo profughi, dove fa la conoscenza di Prosdocimo, un poeta in cerca d’ispirazione per un’opera buffa. Mentre si trova lì arriva anche Don Geronio, anziano signorotto, che non riesce piu a soddisfare la passione della moglie ...

Advertising

emme_di : @robersperanza Quindi un turco potrà venire in Italia ma per noi saranno ancora vietati i viaggi in Turchia? ?? - Luisa17479760 : RT @demet_italia: Toctoc @NetflixIT scusa se ti disturbo, ma c'è un film turco al terzo posto in Italia, dopo essere stato primo molti gior… - marcodelucact60 : @Agenzia_Italia qualcuno spieghi a quel venditore di tappeti turco che quello che ha fatto con CIPRO è anche peggio… - BoekenPlatform : Il Turco in Italia - maryamghafghaz2 : RT @demet_italia: Toctoc @NetflixIT scusa se ti disturbo, ma c'è un film turco al terzo posto in Italia, dopo essere stato primo molti gior… -