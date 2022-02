Il piccolo mondo antico di Fosca Innocenti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Vanessa Incontrada e Francesco Arca Si chiama Fosca Innocenti e sì, gli Innocenti cerca di aiutarli tutti, ma di cupo e fosco in lei e nella fiction a cui dà il nome non c’è proprio nulla. Anzi: il personaggio per il quale Vanessa Incontrada ha “tradito” Rai 1 per andare con la concorrenza è limpido, come tutti quelli per i quali l’attrice viene ingaggiata ormai da anni (che noia!). Se speravate, dunque, di scoprire sue nuove corde attoriali con il passaggio a Mediaset resterete delusi. Tuttavia nell’insieme il prodotto si lascia guardare perchè capace di restituire al pubblico una sensazione di genuinità. Le splendide ambientazioni della campagna toscana, il clima familiare e fuori dal tempo della provincia, la presenza di torte fatte in casa dalla tata e gli animali che circondano la protagonista creano un piccolo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Vanessa Incontrada e Francesco Arca Si chiamae sì, glicerca di aiutarli tutti, ma di cupo e fosco in lei e nella fiction a cui dà il nome non c’è proprio nulla. Anzi: il personaggio per il quale Vanessa Incontrada ha “tradito” Rai 1 per andare con la concorrenza è limpido, come tutti quelli per i quali l’attrice viene ingaggiata ormai da anni (che noia!). Se speravate, dunque, di scoprire sue nuove corde attoriali con il passaggio a Mediaset resterete delusi. Tuttavia nell’insieme il prodotto si lascia guardare perchè capace di restituire al pubblico una sensazione di genuinità. Le splendide ambientazioni della campagna toscana, il clima familiare e fuori dal tempo della provincia, la presenza di torte fatte in casa dalla tata e gli animali che circondano la protagonista creano un...

