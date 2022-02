Ezio Greggio e quella battuta infelice su Achille Lauro che fa discutere

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lunedì 21 febbraioè tornato al timone di Striscia la Notizia, affiancato da un’inedita Silvia Toffanin. Proprio all’inizio della puntata, il conduttore si è lanciato in un commento riguardo alla notizia del giorno:è stato scelto per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest. Commento che, però, non è stato apprezzato dal pubblico. Anzi, ladiha scatenato una polemica, soprattutto sul web. “ha vinto il Festival di San Marino; insomma, pur di partecipare all’Eurovision,prima si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, quello più adatto a lui sarebbe stato San Patrignano”, ha detto il conduttore. Al che gli utenti di Twitter sono ...

trash_italiano : Ezio Greggio a Striscia: “Achille Lauro si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, qu… - SirDistruggere : Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patri… - Luca190499 : RT @SirDistruggere: Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patrignan… - MatthewWoody : RT @SirDistruggere: Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patrignan… - Giadahsospesap1 : RT @SirDistruggere: Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patrignan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

Ezio Greggio è finito in un calderone mediatico nelle scorse ore per aver pronunciato una battuta su Achille Lauro nel corso della puntata di Striscia la Notizia di lunedì 21 febbraio. Il politically ...