“Con crisi prezzi del gas altissimi” | così Cingolani sull’Ucraina

Roma, 23 feb – La guerra in Ucraina manterrà i prezzi del gas alle stelle, come afferma il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani all'Ansa. crisi ucraina, prezzi del gas alle stelle Come prevedibile, la crisi ucraina ha peggiorato il quadro del mercato energetico, e quindi anche del gas, soprattutto sul fronte dei prezzi. Roberto Cingolani certifica questo dato praticamente scontato, affermando che i costi del gas rimarranno alti anche a causa "della rapida evoluzione geopolitica". Ma quanto cresceranno? "Difficile da prevedere in questo momento", ma "difficilmente potrà tornare ai valori di un anno fa", aggiunge il ministro. Che poi dichiara: "Pochi mesi fa ho riferito a quest'Aula che gli analisti pensavano che dopo marzo, con le vicende di Nord ...

