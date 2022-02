Calciomercato Torino | Kumbulla per il dopo Bremer

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) . L’albanese sarebbe perfetto per il calcio di Juri?, suo maestro ai tempi del Verona Secondo Tuttosport, ilstarebbe sondando con attenzione la pista che porta a Marash. La più che probabile partenza dilascerà un buco al centro della difesa, e il tesoretto della vendita dovrà essere reinvestito in acquisti mirati per le idee di mister Juri?. Il tecnico croato ha già avutonella sua esperienza a Verona: anzi, con la sua guida l’albanese si era affermato come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo. Nel 2020 Roma ha speso più di 15 milioni di euro per il cartellino di. Difficilmente i giallorossi accetteranno offerte con cifre inferiori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino

Calciomercato.com

Commenta per primo L'intervento è necessario e programmato: l'Inter intende rinforzare la difesa e da mesi si è portata avanti per assecondare questa esigenza di rosa. Siamo ben oltre i dialoghi, ...Il riferimento è a Lukaku e Kulusevski, che il dirigente avrebbe messo nel mirino quando era ancora aper 'danneggiare' l'Inter allora allenata da Conte più che per esigenze bianconere.Un brutto rientro dalla Spagna per Max Allegri che si ritrova improvvisamente con tre giocatori in meno causa infortunio. Il peggiore per Kaio Jorge, in campo nel pomeriggio con ...Kwang-song Han è stato il primo calciatore della Corea del Nord a giocare e fare gol in Serie A: a due anni a mezzo dall’approdo alla ...