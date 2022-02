Blanco e Mahmood, i vincitori di Sanremo... a nudo sulle pagine di Vanity Fair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Blanco e Mahmood nudi, con due colombe sulle spalle e lo sguardo fisso sul lettore. Sono proprio loro, i vincitori di Sanremo 2022, i protagonisti del nuovo numero di Vanity Fair, in edicola dal 23 ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 23 febbraio 2022)nudi, con due colombespalle e lo sguardo fisso sul lettore. Sono proprio loro, idi2022, i protagonisti del nuovo numero di, in edicola dal 23 ...

VanityFairIt : Insieme hanno scombussolato l'istituzione Sanremo. Ma è solo un inizio da brividi. Perché Blanco e Mahmood hanno le… - chetempochefa : “E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre” Facciamo i complimenti a @Mahmood_Music e Blanco per Brividi, oggi certific… - RadioItalia : Anche Aka 7even non riesce a smettere di cantare “Brividi” di Mahmood e Blanco! @Aka7evenreal - Samueleberny : @Retafili @DarioGhezzi1 Blanco per nulla,Mahmood un pensiero ?? - RadioCity_it : Sono proprio loro, i vincitori di Sanremo 2022, i protagonisti del nuovo numero di Vanity Fair. Mahmood e Blanco ap… -