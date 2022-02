Atp Acapulco | Berrettini si arrende al dolore | ritirato contro Paul

Advertising

Tenniscircus : Atp Acapulco, Berrettini si ritira contro Paul: ancora un infortunio agli addominali - - SkySport : Zverev squalificato all'ATP Acapulco: racchettate alla sedia del giudice. VIDEO #SkySport #Zverev #Tennis… - criscriswald : RT @LaStampa: Atp di Acapulco, Berrettini si ritira. Sonego fuori all'esordio - Ubitennis : ATP Acapulco: eliminato Sonego nonostante il mach point. Avanti Medvedev e Tsitsipas - Sport_Fair : #Berrettini alza bandiera bianca L'azzurro costretto al ritiro per problemi fisici all'#ATM2022 -

... persa al torneo di, ed ha colpito ripetutamente la sedia dell'arbitro con la racchetta. Un comportamento "antisportivo" che è costato al numero 3 del mondo l'espulsione da parte dell'. ...(Messico) - Nottata da dimenticare per i colori azzurri al torneo500 didove Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono stati subito eliminati con tanto di beffa per il romano. I numero 1 italiano infatti conduceva per un set a zero (6 - 4) il match ...persa al torneo di Acapulco, ed ha colpito ripetutamente la sedia dell'arbitro con la racchetta. Un comportamento "antisportivo" che è costato al numero 3 del mondo l'espulsione da parte dell'ATP.Alexander Zverev passa in nemmeno ventiquattr'ore dalla storia alla disapprovazione generale per una scena che definire indecorosa è anche poco, che gli costa la squalifica dall'ATP 500 di Acapulco an ...