Turris-Foggia | streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

(Di martedì 22 febbraio 2022) Questa sera alle ore 21 allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (Napoli), si disputerà il match, recupero della 22.a giornata del campionato diC (girone C) che vede in classifica le due squadre all’ottavo posto con 39 punti. Sono quattro i precedenti al “Liguori” con i Satanelli avanti per 3-1 (nessun pareggio); L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Messina,tv in chiaro?C,-Juve Stabia:tv Sky Sport o Eleven Sports? ...

Advertising

foggiagol : Turris-Foggia affidata a Lovison di Padova - Mitico_channel : Turris-Foggia: i convocati di Zdenek Zeman - foggiagol : Le probabili formazioni di Turris-Foggia - LaGazzettaWeb : Calcio, il Foggia cerca il 'tris' sul campo della Turris - zazoomblog : Serie C-Girone C 22a giornata: Bari ospita il Picerno Turris-Foggia per i playoff - #Serie #C-Girone #giornata:… -

Ultime Notizie dalla rete : Turris Foggia

Acr Messina - Monopoli, Bari - Az Picerno,e Virtus Francavilla Fontana - Fidelis Andria fra le partite in programma oggi. Palermo - Taranto rinviata per la posa in opera del manto erboso al 'Barbera' in vista della partita ......B 18.30 Alessandria - Perugia Cremonese - Vicenza Pisa - Parma Pordenone - Monza SPAL - Ternana LEGA PRO 14.30 ACR Messina - Monopoli 18.00 Latina - Avellino 21.00 Bari - Picerno...Ancora alle prese con i tantissimi assenti Zeman, che dovrà schierare di nuovo una formazione rimaneggiata. In casa Turris alle squalifiche di Longo e Manzi si aggiunge la defezione di Finardi, alle ...Questa sera alle ore 21 allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (Napoli), si disputerà il match Turris-Foggia, recupero della 22.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in ...