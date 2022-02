Trova un cellulare per strada e lo restituisce al proprietario: denunciato per furto (Di martedì 22 febbraio 2022) La storia di Ioan, muratore 41enne: "Non sono un ladro, ma un fiorentino onesto. Questa città mi ha adottato, ma che ... Leggi su lanazione (Di martedì 22 febbraio 2022) La storia di Ioan, muratore 41enne: "Non sono un ladro, ma un fiorentino onesto. Questa città mi ha adottato, ma che ...

Advertising

Alexand99601996 : RT @Alexand99601996: Aiutiamoli scrivete tutti all' ambasciata Ucraina a Roma la email si trova sul sito ufficiale e chiedete di aprire un… - Alexand99601996 : Aiutiamoli scrivete tutti all' ambasciata Ucraina a Roma la email si trova sul sito ufficiale e chiedete di aprire… - claudioit961 : Trova un cellulare per strada e lo restituisce al proprietario: denunciato per furto - qn_lanazione : Trova un cellulare per strada e lo restituisce al proprietario: denunciato per furto - RedattoreSocial : #Firenze, trova un cellulare per strada e lo restituisce al proprietario: denunciato per furto -