(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –: plesso scolastico chiuso per due. È il senso dell’ordinanza firmata dal sindaco dimissionario di(Napoli), Vincenzo Ascione, in riferimento alla situazione relativa alladi via Gambardella dell’istituto comprensivo Alfieri. Con la comunicazione fatta pervenire al dirigente scolastico, al comando dei carabinieri e al commissariato di polizia, il primo cittadino comunica che “il plesso scolastico di via Gambardella dovrà essere interdetto all’uso per un periodo previsto di 60 giorni, salvo proroghe o imprevisti, e comunque fino all’esecuzione dei lavori di manutenzione già programmati da questa amministrazione comunale“. Per adesso ...

Advertising

anteprima24 : ** Torre Annunziata, #Scuola media chiude per due mesi per rischi statici ** - InNotizia : Grazie allo straordinario lavoro della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, il Doriforo di Stabiae, oggi e… - fattidinapoli : Napoli: Torre Annunziata, tenta di aggredire i suoi familiari. Arrestato - - T7TorreSette : Torre Annunziata - Minaccia con un coltello la figlia, arrestato dalla Polizia ?? - bassairpinia : Torre Annunziata: tenta di aggredire i suoi familiari. Arrestato. - -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Annunziata

ilmattino.it

Adesso, la procura della Repubblica di, vuole riportare la scultura in Italia per essere esposta nel Museo archeologico Libero D'Orsi di Castellammare. Come riporta Antonio Ferrara ...Nuovo incidene in via Gino Alfani a. Dopo quello di quattro giorni fa che coinvolse ben 4 persone, questa mattina si è verificato un nuovo impatto. Il fatto è avvenuto poco prima dell'incrocio con corso Umberto I. ...Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Plinio per la segnalazione ...Torre Annunziata: tenta di aggredire i suoi familiari. Arrestato. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della ...