Sky de – Tutti pazzi per Bremer | sulle sue tracce anche il Bayern Monaco Inter sempre vigile

(Di martedì 22 febbraio 2022)esse delper GleisonUno dei giocatori più in mostra in campionato è sicuramente il difensore del Torino Gleison. Il centrale brasiliano ha suon di ottime prestazione ha attirato su di lui di moltissime squadre tra cui l’che lo segue con attenzione. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, sul giocatore brasiliano ci sarebbe oral’esse del, che per il momento si è limitato a semplici colloqui esplorativi. Di recente il giocatore ha rinnovato il contratto, ma tutto lascia pensare che nel corso del calciomercato estivo il giocatore cambierà maglia. L'articolo Sky.de –per ...

Il pilota della Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia avverte i rivali a poco più di una settimana dall'inizio del mondiale MotoGp"Quartararo sarà il rivale numero uno -aggiunge il 24enne piemontese ai ...