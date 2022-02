Silvio Berlusconi si sposa a 85 anni con la fidanzata di 32, la reazione dei figli e della ex Francesca Pascale (Di martedì 22 febbraio 2022) Silvio Berlusconi è pronto a sposare la sua fidanzata trentaduenne: il Premier di Forza Italia farà il grande passo con Marta Fascina. Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, quanti figli ha? Chi sono quelli con Silvia Toffanin? Chi è la prima moglie e la prima figlia? FOTO Silvio Berlusconi sposa la sua fidanzata Marta Fascina Silvio... Leggi su donnapop (Di martedì 22 febbraio 2022)è pronto are la suatrentaduenne: il Premier di Forza Italia farà il grande passo con Marta Fascina. Leggi anche: Pier, quantiha? Chi sono quelli con Silvia Toffanin? Chi è la prima moglie e la primaa? FOTOla suaMarta Fascina...

Advertising

fattoquotidiano : Sì allo stadio no ai tribunali. Ormai Silvio Berlusconi sembra aver sposato questa filosofia. L’ex premier non si è… - ilfoglio_it : Nei giorni scorsi la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha incontrato Berlusconi per sfogarsi dopo la disf… - GiovaQuez : Mandelli (FI): 'A Pratica di Mare Berlusconi fece un vero e proprio miracolo e oggi si è nuovamente attivato per sc… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' DIVO & DONNA '. Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina? Le voci da Arcore e l’indiscrezione di Libero. Un annuncio im… - LUISAMORETTI2 : RT @bravimabasta: Non so voi, ma le chiare parole di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi contro l'invasione russa dell'Ucrai… -