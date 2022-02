Serie A, la corsa scudetto: una poltrona per tre, è stata la giornata delle occasioni mancate (Di martedì 22 febbraio 2022) Una poltrone per tre. Sulla carta l’ultimo turno di campionato sarebbe dovuto essere favorevole alle formazioni di testa in Serie A. Invece il calcio, nella sua incredibile bellezza, ha regalato risultati a sorpresa con molti Davide che hanno messo in crisi, meritatamente, i Golia di turno. La parte del leone, ovviamente, l’ha fatta Dionisi, con il suo Sassuolo ammazzagrandi corsaro a San Siro contro i campioni d’Italia dell’Inter, e Nicola, che alla prima partita con la Salernitana ha imposto lo stop al Milan capolista. Nonostante la sconfitta interna con gli emiliani, la seconda nelle ultime tre giornate, l’Inter rimane saldamente avanti a tutti per la conquista dello scudetto. Gli uomini di Inzaghi, infatti, secondo gli esperti Sisal vedono il secondo tricolore consecutivo a 1,60 con ampio margine sulle dirette concorrenti. I ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022) Una poltrone per tre. Sulla carta l’ultimo turno di campionato sarebbe dovuto essere favorevole alle formazioni di testa inA. Invece il calcio, nella sua incredibile bellezza, ha regalato risultati a sorpresa con molti Davide che hanno messo in crisi, meritatamente, i Golia di turno. La parte del leone, ovviamente, l’ha fatta Dionisi, con il suo Sassuolo ammazzagrandiro a San Siro contro i campioni d’Italia dell’Inter, e Nicola, che alla prima partita con la Salernitana ha imposto lo stop al Milan capolista. Nonostante la sconfitta interna con gli emiliani, la seconda nelle ultime tre giornate, l’Inter rimane saldamente avanti a tutti per la conquista dello. Gli uomini di Inzaghi, infatti, secondo gli esperti Sisal vedono il secondo tricolore consecutivo a 1,60 con ampio margine sulle dirette concorrenti. I ...

