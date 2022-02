Oppo Hasselblad: la nuova partnership per l’Imaging Mobile (Di martedì 22 febbraio 2022) Oppo annuncia una partnership strategica con Hasselblad nel campo dell’Imaging Mobile. Vediamo insieme come nasce la nuova collaborazione Oppo, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia di aver stretto una partnership triennale con Hasselblad, iconico produttore di macchine fotografiche, per sviluppare insieme tecnologie leader nel settore delle fotocamere a partire dalla serie flagship Find X. I due marchi concentreranno i loro sforzi sulle innovazioni nel campo della calibrazione del colore, per dare vita a una migliorata esperienza di fotografia Mobile attraverso Hasselblad Camera for Mobile. Come conseguenza dell’integrazione di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 febbraio 2022)annuncia unastrategica connel campo del. Vediamo insieme come nasce lacollaborazione, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia di aver stretto unatriennale con, iconico produttore di macchine fotografiche, per sviluppare insieme tecnologie leader nel settore delle fotocamere a partire dalla serie flagship Find X. I due marchi concentreranno i loro sforzi sulle innovazioni nel campo della calibrazione del colore, per dare vita a una migliorata esperienza di fotografiaattraversoCamera for. Come conseguenza dell’integrazione di ...

