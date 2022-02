Milan, Capello: «Ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra» (Di martedì 22 febbraio 2022) Milan, Capello: «Ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra. Non vedo i rossoneri abbastanza determinati per vincere» L’ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid Fabio Capello ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in occasione di un torneo triangolare a Limbiate (MB) in occasione per beneficienza in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, assassinato nella Repubblica Democratica del Congo l’anno scorso. Ecco le sue parole. SUL Milan – «Il Milan sta facendo bene, tutti lo guardiamo divertiti però sembra che arrivi lì senza quella determinazione che uno penserebbe di avere per poter raggiungere il famoso obiettivo di vincere il Campionato». SUL REPARTO OFFENSIVO ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022): «Ciunadi. Non vedo i rossoneri abbastanza determinati per vincere» L’ex allenatore di, Juventus e Real Madrid Fabioha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in occasione di un torneo triangolare a Limbiate (MB) in occasione per beneficienza in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, assassinato nella Repubblica Democratica del Congo l’anno scorso. Ecco le sue parole. SUL– «Ilsta facendo bene, tutti lo guardiamo divertiti però sembra che arrivi lì senza quella determinazione che uno penserebbe di avere per poter raggiungere il famoso obiettivo di vincere il Campionato». SUL REPARTO OFFENSIVO ...

Advertising

MilanWorldForum : Capello sul Milan, su Leao ed Henry e su Ibra. Le dichiarazioni QUI -) - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Capello, scudetto Milan? Sembra poco determinato Ex allenatore, Leao può fare meglio di Henry, Ibra non si tocca - CORNERNEWS24 : #Calcio - Capello, scudetto Milan? Sembra poco determinato Ex allenatore, Leao può fare meglio di Henry, Ibra non si tocca - gilnar76 : Capello: «Il #Milan mi sembra poco determinato. Ibra? Chi parla male di lui…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - venti4ore : Capello, scudetto Milan? Sembra poco determinato -