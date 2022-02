LIVE su Formiche net | L’invasione è iniziata E ora?

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il dado è tratto. Le truppe di Mosca hanno varcato il confine ucraino e sono dirette a Luhansk e Donetsk, le autoproclamate repubbliche ucraine che il presidente russo Vladimir Putin lunedì sera ha riconosciuto come “indipendenti”. È il primo passo di un’invasione tout-court dell’Ucraina? Quali saranno le prossime mosse del Cremlino e come possono rispondere Europa e Stati Uniti? Ne parliamo nel nuovo #talk diinsieme a Nona Mikhelidze, Responsabile del Programma Europa orientale ed Eurasia dello Iai (Istituto affari internazionali) e Giovanni Savino, professore dell’Accademia presidenziale russa di Mosca. Modera il dibattito Emanuele Rossi, analista di.netsu.net e sulla pagina Facebook dialle 16.00.

