I nuovi francobolli della regina Elisabetta e la mostra sul principe Filippo (Di martedì 22 febbraio 2022) La regina Elisabetta ha già festeggiato il suo Giubileo di Platino il 6 febbraio 2022. Ma i principali eventi che celebrano i suoi 70 anni di regno si svolgeranno solo a giugno prossimo. Intanto otto nuovi francobolli che ne celebrano il governo stanno già facendo il giro del mondo. A breve infine sarà inaugurata una mostra che metterà in risalto il lavoro svolto dal principe Filippo. Otto francobolli per i 70 anni di regno della regina Elisabetta Sono stati emessi otto nuovi francobolli che celebrano il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Emessi dal mese di febbraio, si trovano in vendita presso gli uffici ...

