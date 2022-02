Guendalina Tavassi: “Il mio ex marito è in carcere. I bambini sono traumatizzati”. Cosa è successo (Di martedì 22 febbraio 2022) Guendalina Tavassi è tornata a parlare dell’ex marito sul suo profilo Instagram. L’influencer ha spiegato che l’uomo è stato arrestato a causa dei comportamenti avuti negli ultimi mesi nei suoi confronti, episodi di violenza che si sono verificati anche sotto gli occhi dei bambini, traumatizzati da quanto accaduto. Vediamo Cosa è successo. Guendalina Tavassi, l’ex L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 febbraio 2022)è tornata a parlare dell’exsul suo profilo Instagram. L’influencer ha spiegato che l’uomo è stato arrestato a causa dei comportamenti avuti negli ultimi mesi nei suoi confronti, episodi di violenza che siverificati anche sotto gli occhi deida quanto accaduto. Vediamo, l’ex L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

