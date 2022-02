GF Vip | Soleil | «Forse | il mio primo bacio l’ho dato ad una donna» – Video

(Di martedì 22 febbraio 2022)e Delia Quello con Delia Duran non è stato l’unicocheSorge haad una. Subito dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, la concorrente italo-americana ha infatti confessato a Nathaly Caldonazzo di avere “pomiciato” per la prima volta proprio con una ragazza. Mentre discuteva sull’avvicinamento avuto sabato scorso con Delia, che tanto ha creato rumore nella diretta di ieri sera, la Sorge si è infatti lasciata andare all’affermazione: “In realtà,il mioè stato con una“. Parole che la Caldonazzo ha immediatamente sminuito – “Va beh, da ragazzine piccole ci sta” – per tornare ad affrontare l’argomento del triangolo che l’ha vista coinvolta con Alex e Delia Duran, che ieri ...

Alex Belli è uscito dalla casa del Grande Fratello, dove era rientrato in qualità di ospite per fare chiarezza con la compagna di vita Delia Duran e quella di realitySorge . Il trio ha preso una piega inaspettata sabato, quando le due ......tensioni come lo scontro trae Alex prima dell'addio definitivo , trovando l'appoggio di molti utenti che chiedono seri cambiamenti al format. Scopri le ultime news sul Grande FratelloIl celebre bacio avvenuto sabato sera tra Delia e Soleil non ha diviso solamente la Casa del Grande Fratello Vip, ma anche lo studio e l’Italia intera. Alex Belli, vertice del triangolo artistico, ...Soleil Sorge ha ammesso di aver visto il bacio come un gesto di pace tra lei e l’attrice, ma non ha voluto salutare l’attore prima della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip (Voto 7). Delia ...