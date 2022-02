Flop e ritorno di fiamma, Allegri trema: il big se ne va subito (Di martedì 22 febbraio 2022) Il calciomercato estivo della Juventus può vedere un clamoroso colpo di scena per la squadra di Allegri: il big può dire addio Il doppio pari contro Atalanta prima e Torino… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Il calciomercato estivo della Juventus può vedere un clamoroso colpo di scena per la squadra di: il big può dire addio Il doppio pari contro Atalanta prima e Torino… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

fantapiu3 : Il grande ritorno di #Quagliarella, #Consigli è una montagna insuperabile #fantacalcio #campionato #calciomercato… - FcInterNewsit : GdS - Inter, occhio allo score di Inzaghi: con la Lazio spesso flop nel ritorno - zazoomblog : Calciomercato Milan ritorno flop Idea prestito da Simeone - #Calciomercato #Milan #ritorno - vtdm90 : @pierangelo1982 Dal 2014 ad oggi non sono riusciti minimamente a venire a capo di queste PU, anche perché investono… - MondoNapoli : Top&Flop MN - Pareggio d'oro per il Napoli in vista del ritorno - -