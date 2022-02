Crisi ucraina, borse Ue in rosso all’avvio: poi il recupero grazie ai titoli legati all’energia. Spread Btp-Bund oltre 170, precipita il rublo (Di martedì 22 febbraio 2022) Le borse europee hanno aperto in forte ribasso dopo il precipitare della Crisi ucraina con l’intervento dell’esercito russo nelle repubbliche separatiste ucraine di Donetsk e Luhansk. A Piazza Affari il Ftse Mib cedeva in avvio il 2,53%, con i titoli bancari in forte sofferenza, mentre Francoforte segnava un -2,46% e Parigi un -2%. Nel corso della seduta i cali si sono ridotti grazie al sostegno del settore energia, che dall’aumento dei prezzi legato alla crescente tensione ha molto da guadagnare. Il prezzo del petrolio non ha caso ha fatto un balzo: il Wti sale del 4,8% a 95,48 dollari al barile. I futures Ttf olandesi sul gas hanno segnato rialzi del 7,22% a 77,8 euro al MWh con un massimo intraday di 80 euro. E così a Milano Eni e Saipem segnano un netto rialzo. Sul fronte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Leeuropee hanno aperto in forte ribasso dopo ilre dellacon l’intervento dell’esercito russo nelle repubbliche separatiste ucraine di Donetsk e Luhansk. A Piazza Affari il Ftse Mib cedeva in avvio il 2,53%, con ibancari in forte sofferenza, mentre Francoforte segnava un -2,46% e Parigi un -2%. Nel corso della seduta i cali si sono ridottial sostegno del settore energia, che dall’aumento dei prezzi legato alla crescente tensione ha molto da guadagnare. Il prezzo del petrolio non ha caso ha fatto un balzo: il Wti sale del 4,8% a 95,48 dollari al barile. I futures Ttf olandesi sul gas hanno segnato rialzi del 7,22% a 77,8 euro al MWh con un massimo intraday di 80 euro. E così a Milano Eni e Saipem segnano un netto rialzo. Sul fronte dei ...

