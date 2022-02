Covid: Iss, booster poco efficace o rischioso in under 39? 'Falso' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - E' Falso che "il booster" del vaccino anti-Covid "nella fascia di età 12-39 anni induce una perdita di protezione rispetto a chi ha fatto solo due dosi". Ed è Falso che "il booster potrebbe addirittura mettere a rischio il sistema immunitario nei più giovani" perché al momento non c'è nessuna prova che il booster influisca negativamente sulla risposta immunitaria. "I test clinici e gli studi real world condotti negli altri paesi hanno evidenziato una maggiore protezione da parte della dose aggiuntiva in tutte le fasce di età". Lo sottolinea l'Istituto superiore di sanità (Iss) in una nota pubblicata sul proprio sito. Dagli ultimi report dell'Iss emerge "che il rischio di ricovero nella fascia 11-39 anni è molto simile, e talvolta leggermente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - E'che "il" del vaccino anti-"nella fascia di età 12-39 anni induce una perdita di protezione rispetto a chi ha fatto solo due dosi". Ed èche "ilpotrebbe addirittura mettere a rischio il sistema immunitario nei più giovani" perché al momento non c'è nessuna prova che ilinfluisca negativamente sulla risposta immunitaria. "I test clinici e gli studi real world condotti negli altri paesi hanno evidenziato una maggiore protezione da parte della dose aggiuntiva in tutte le fasce di età". Lo sottolinea l'Istituto superiore di sanità (Iss) in una nota pubblicata sul proprio sito. Dagli ultimi report dell'Iss emerge "che il rischio di ricovero nella fascia 11-39 anni è molto simile, e talvolta leggermente ...

