Berlusconi: con Fascina legame profondo, non serve matrimonio (Di martedì 22 febbraio 2022) "Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) "Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Martaè cosìe solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un. Le indiscrezioni comparse ...

Advertising

AlexBazzaro : Complimenti ai veri liberali dì Forza Italia per essersi astenuti su un emendamento votato dai loro alleati (Lega e… - berlusconi : Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia! - petergomezblog : Berlusconi di nuovo allo stadio a Monza (con bacio a Marta Fascina): ma tre giorni fa non è comparso al processo pe… - Habanerorange : RT @martinacarletti: #RT @riconquistareIT: Dalla Libia all'Ucraina la costante è il servilismo fanatico della nostra classe dirigente. Se… - fisco24_info : Berlusconi: 'Rapporto con Fascina profondo e solido, non serve matrimonio': (Adnkronos) - 'Le indiscrezioni su mie… -