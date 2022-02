Agguato in piazza nel vibonese,fermato presunto responsabile (Di martedì 22 febbraio 2022) I carabinieri hanno sottoposto a fermo Nicola Cilurzo, di 51 anni, ritenuto il presunto responsabile del tentato omicidio a colpi di pistola di Antonio Paparatto, di 51 anni, avvenuto il 16 febbraio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) I carabinieri hanno sottoposto a fermo Nicola Cilurzo, di 51 anni, ritenuto ildel tentato omicidio a colpi di pistola di Antonio Paparatto, di 51 anni, avvenuto il 16 febbraio ...

