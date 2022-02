Vlahovic scontento alla Juventus? I tifosi tremano | “Tornerebbe di corsa da…”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Dusansta soffrendo nelle ultime partite e qualcunosta già mettendo in discussione le sue indubbie qualità.si richiede sempre un livello davvero altissimo per poter giocare con costanza ed essere considerato uno dei trascinatori e bastano dunque alcune partite poco brillanti per mettere sotto l’occhio del ciclone anche, con molti che iniziano a sospettare che l’acquisto sia stato sproporzionato. Dusan(GettyImages)Quando Dusanè arrivatoin questo mercato di gennaio erano davvero in tantissimi a essere entusiasti per la chiamata in bianconera, con tutti che erano convinti di aver pescato e portato a Torino uno dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic scontento

Juve Dipendenza

Magari non sarà bella, magari soffre troppo anche quando non dovrebbe ma la nuova Juventus continua a vincere. Anche prima di, a maggior ragione conche continua a segnare gol decisivi come quello di ieri contro il Sassuolo , quando ormai tutti pensavano ai supplementari (tra le proteste degli emiliani per un presunto fallo del bomber ex ...L'addio dia livello economico è un affare, bisognerà vedere però in campo come ... Tenerlonon stava fruttando dei risultati positivi, come lo scorso anno. A sostituire il tedesco ci ...Juventus i tifosi sono incredibilmente scontenti di Massimiliano Allegri ... Il club sperava che l'ingaggio di Dusan Vlahovic scuotesse le cose, ma per ora nulla è particolarmente cambiato ...Con Morata e Dybala il serbo guiderà un tridente che la squadra bianconera ha dimostrato di saper supportare. Il Gallo, di rientro da un infortunio, ...