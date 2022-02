VIDEO Ibrahimovic si allena di notte | “Voi dormite | io lavoro”

Advertising

eNo11 : DOPPIETTA DI ANTE REBIC AL NOVANTATREESIMO MINUTO TORNAAVANTI IL MILAN CHE POMERIGGIO A SAN SIRO TUTTI ASPETTAVANO… - OdeonZ__ : Ibra si allena anche di notte: 'Voi dormite, io lavoro' - Mediagol : Video Djokovic, Nole sfida Musetti a Dubai e lancia Ibrahimovic: “Scudetto al Milan” - Fprime86 : RT @CorSport: #Ibrahimovic sui social: 'Voi dormite, io lavoro' ?? - Maglia_DaCalcio : Ibrahimovic è sempre il solito: «Tu dormi, io mi alleno» - VIDEO - Milan News 24 - Milan News 24… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ibrahimovic

Zlatannon smette di stupire. L'attaccante del Milan ha pubblicato unsul suo profilo Instagram mentre si allena di notte e poi scrive: "Voi dormite, io lavoro"I suoi pensieri, però, sono soprattutto per l'amico Zlatane per la squadra di PioliNovak Djokovic ringrazia pubblicamente Zlatan Ibrahimovic per il sostegno pubblico che gli ha dato durante le polemiche che l'hanno coinvolto in Australia.Enes Kanter è centro dei Boston Celtics e neo cittadino statunitense. Il 30 novembre scorso, infatti, ha giurato dinanzi alla costituzione ed è diventato, ...