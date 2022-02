Vela: Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono partiti per la Rorc Caribbean 600 (2) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - “Le condizioni sono favorevoli: avremo un Aliseo stabile intorno ai 13/14 nodi,” spiega Giovanni Soldini: “I passaggi più critici saranno a Guadalupa, un'isola alta e montagnosa attorno a cui ci possono essere calme piatte. Fare rotta tra le isole significa affrontare continui cambi di direzione, venti e correnti. PowerPlay e Argo sono due team di altissimo livello, le barche sono tutte e tre molto simili e quindi è anche una bella occasione per osservare i risultati delle ricerche sui foil che ognuno di noi ha sviluppato in modo diverso. Su una distanza di 600 miglia, non ci si può distrarre perché ogni minuto è importante: lotteremo con il coltello tra i denti”. Maserati Multi 70 partecipa alla Rorc ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - “Le condizionifavorevoli: avremo un Aliseo stabile intorno ai 13/14 nodi,” spiega: “I passaggi più critici saranno a Guadalupa, un'isola alta e montagnosa attorno a cui ci posessere calme piatte. Fare rotta tra le isole significa affrontare continui cambi di direzione, venti e correnti. PowerPlay e Argodue team di altissimo livello, le barchetutte e tre molto simili e quindi è anche una bella occasione per osservare i risultati delle ricerche sui foil che ognuno di noi ha sviluppato in modo diverso. Su una distanza di 600 miglia, non ci si può distrarre perché ogni minuto è importante: lotteremo con il coltello tra i denti”.70 partecipa alla...

Advertising

TV7Benevento : Vela: Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono partiti per la Rorc Caribbean 600 (2) - - crippa_marino : @giovannisoldini @RORCRacing @Maserati_HQ @Aon_plc La vela è molto più di uno sport. Spesso complice ma a volte avv… - fabiopozzo : Rorc Caribbean 600, aliseo stabile per Soldini & C. Lunedì 21 la partenza. Previsioni di 13-14 nodi alla partenza,… - ansacalciosport : Vela: Soldini alla Rorc Carribean 600, lunedì il via. Partenza dell'equipaggio di Maserati Multi70 avverrà da Antig… -