Ucraina | Rampelli | «Ci vorrebbe il Berlusconi di Pratica di Mare | ma mancano statisti» video

(Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è «una carenza di leader veri» e che sappiano ragionare in chiave geopolitica dietro la crisie le difficoltà nel portare avanti le soluzioni diplomatiche. A sottolinearlo è stato Fabio, nell’ambito di un articolato ragionamento nel quale ha ricordato il risultato che fu conseguito nel 2002 dal governo di centrodestra, quando Silviodifu artefice di uno storico accordo di collaborazione tra Nato e Russia. Quandomise d’accordo Bush e Putin «L’obiettivo strategico doveva essere quello che perseguì il governo di centrodestra, che fece una grandissima ed efficace azione diplomatica per consentire la pacificazione con la parte asiatica dell’Europa, favorendone l’inclusione non in maniera ostile agli Usa. Quella che realizzò ...

La Voce del Patriota

...della Camera dei deputati Fabio, di Fratelli d'Italia, a RaiNews24. "Non possiamo far finta di niente - ha aggiunto - rispetto a una domanda di indipendenza e autonomia dell'scritta ...Sul mercenario le indagini non si sono mai fermate. Anche i Servizi segreti, oltre a diverse Procure, sono alla ricerca del giovane messinese in Donbass The post Venti di guerra, il siciliano che comb ...