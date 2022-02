Traffico Roma del 21-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione al momento scarso ilsulle strade della capitale Tuttavia da segnalare un incidente sul viale dei Quattro Venti nei pressi del piazzale omonimo sono i rallentamenti e le code Code in via Cilicia in via Acaia in direzione di Piazza Tuscolo altre file in via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa direzione centroin coda anche in via della Fonte dell’Acqua Acetosa da Largo Farinelli al piazzale del Parco della Rimembranza per un intervento sulla rete del gas via del Trullo è ancora chiusa tra via di Monte Cucco e la Portuense Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla metro aria aperta la stazione di Re dichiusa in mattinata per un intervento tecnico tram 19 ancora limitato a Valle Giulia a causa di un albero pericolante in via ...