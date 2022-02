Terziario FVG in difficoltà in un 2022 pieno di incognite (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Un anno pieno di incognite». La sintesi sul 2022 è di Mariano Bella, direttore Ufficio studi di Confcommercio nazionale. La sua relazione ha fatto da premessa alla tavola rotonda “Il punto sul Terziario”, promossa a Udine a Palazzo Belgrado da Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, moderata dal direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo Omar Monestier e con ospite l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini. Quella di Bella è stata una riflessione “macro” sulla situazione complessa – alimentata dai fenomeni internazionali dell’aumento dei costi delle materie prime e del rincaro dell’energia – che sta attraversando il Terziario dell’area Confcommercio, comparto che negli ultimi 25 anni ha contributo a un saldo positivo di 2,4 milioni di nuovi posti di lavoro. «In un contesto in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Un annodi». La sintesi sulè di Mariano Bella, direttore Ufficio studi di Confcommercio nazionale. La sua relazione ha fatto da premessa alla tavola rotonda “Il punto sul”, promossa a Udine a Palazzo Belgrado da Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, moderata dal direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo Omar Monestier e con ospite l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini. Quella di Bella è stata una riflessione “macro” sulla situazione complessa – alimentata dai fenomeni internazionali dell’aumento dei costi delle materie prime e del rincaro dell’energia – che sta attraversando ildell’area Confcommercio, comparto che negli ultimi 25 anni ha contributo a un saldo positivo di 2,4 milioni di nuovi posti di lavoro. «In un contesto in ...

