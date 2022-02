Stop restrizioni covid in Gb, Bassetti: “Inglesi più avanti, noi fermi” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Gli Inglesi sono avanti”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti commenta lo Stop a tutte le restrizioni dal 24 febbraio in Gran Bretagna. “Non se sia giusto togliere tutte le restrizioni o aprire tutto domani, ma occorre dare un segnale che le cose vanno meglio e non stare fermi – prosegue il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova – che con marzo le cose possono cambiare. Penso ad alleggerire le misure sulle mascherine o sul Green pass in alcune situazioni. Le decisioni spettano alle politica, che si assume le responsabilità in un senso o nell’altro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Glisono”. Così all’Adnkronos Salute Matteocommenta loa tutte ledal 24 febbraio in Gran Bretagna. “Non se sia giusto togliere tutte leo aprire tutto domani, ma occorre dare un segnale che le cose vanno meglio e non stare– prosegue il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova – che con marzo le cose possono cambiare. Penso ad alleggerire le misure sulle mascherine o sul Green pass in alcune situazioni. Le decisioni spettano alle politica, che si assume le responsabilità in un senso o nell’altro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

